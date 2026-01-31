Цього року День закоханих припадає на суботу. І хоча зазвичай онлайн-реєстрація шлюбу у вихідні не проводиться, Міністерство юстиції разом з Мінцифри забезпечує можливість одружитися онлайн і 14 лютого.

Право на створення сім’ї не залежить від календаря, тож відкриваємо можливість онлайн-реєстрації шлюбу у День закоханих, – повідомили у Мін’юсті.

У цей день усі цифрові офіси ДРАЦС працюватимуть у штатному режимі. Відкрито слоти для бронювання онлайн-реєстрації шлюбу для понад 300 пар, які оберуть цю дату, щоб сказати одне одному «так».

Як скористатися послугою:

– зайти до застосунку «Дія»;

– обрати дату та вільний час;

– подати заяву та отримати підтвердження на проведення онлайн-церемонії.

Для військовослужбовців у застосунку «Армія+» доступна пріоритетна онлайн-реєстрація шлюбу з можливістю швидкого бронювання дати та часу проведення церемонії.

Міністерство юстиції послідовно працює над тим, щоб державна реєстрація актів цивільного стану була доступною, зручною та безперервною для громадян – зокрема у вихідні та символічні дати.

Послуга онлайн-реєстрації шлюбу реалізується Міністерством юстиції України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Довідково: робота відділів державної реєстрації актів цивільного стану в офлайн-форматі 14 лютого здійснюватиметься у звичному режимі.