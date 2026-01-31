Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Від сьогодні українці та українки починають отримувати перші запрошення на Скринінг здоров’я 40+!

«Вітаємо! Вам доступна послуга Скринінг здоров’я. Подбайте про здоров’я завчасно» — найперші сповіщення надійдуть у застосунку Дія вже цієї суботи — 31 січня. Важливо: у цей день їх отримають люди віком від 40 років, які народилися саме 1 січня.

Запрошення на скринінг надходить через 30 днів після дня народження. Тобто: саме 31 січня минає 30 днів від дня народження тих, хто відзначив свої народини 1 січня. А отже — з цього дня вони можуть подати заявку та отримати 2000 гривень на проходження скринінгу. Наприклад, якщо ваш день народження був 2 січня і вам уже є 40 років чи більше, то своє сповіщення ви отримаєте 1 лютого.

Понад 800 місць надання послуг медзакладів по всій країні вже готові проводити Скринінг здоров’я 40+. Перелік закладів постійно поповнюється за посиланням: https://screening.moz.gov.ua

Скринінг здоров’я 40+ — це національна програма для українців та українок від 40 років. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення хвороб і щорічну перевірку серця, рівня цукру та ментального здоров’я. Скринінг безоплатний: після подання заявки держава надає 2000 гривень на обстеження.