На тимчасово окупованій Луганщині окупаційна адміністрація розгортає чергову схему незаконної експлуатації надр. В Антрацитівському районі видано чотири “ліцензії” на розвідку й видобуток золота, а також пошук міді та цинку. Усі дозволи зосереджені в одних руках – ТОВ “Гірничо-видобувна компанія “Сєвєрная”, яка отримала монопольний доступ до ділянки та право розширення робіт на площу понад 250 км².

Як повідомляють джерела ЦНС, “Сєвєрная” створювалася як технічний оператор для роботи на ТОТ – із мінімальними зобов’язаннями щодо екології та соціальної відповідальності. Компанії надали пільгові умови, спрощене погодження проєктів і закритий режим контролю, що дозволяє запускати розвідку без повноцінних експертиз і публічних процедур. Також окупанти застосовують дешеві та агресивні технології – зокрема ціанідне вилуговування й використання ртуті.

За даними аналітиків ЦНС, видобуток золота й супутніх металів у таких умовах неминуче призведе до масового отруєння водних ресурсів. Використання ціанідного вилуговування та важких хімічних реагентів спричинить потрапляння токсинів у ґрунтові води й місцеві річки. У результаті вода стане непридатною навіть для технічного використання, а колодязі та свердловини – джерелом хронічного отруєння населення. Це означає зростання захворювань нирок, печінки, онкології та отруєнь важкими металами серед цивільних.

Не менш руйнівними будуть наслідки для ґрунтів і повітря. Видобувні роботи призведуть до повної деградації сільськогосподарських земель, накопичення кадмію, свинцю, миш’яку в ґрунтовому шарі та входження цих речовин у харчовий ланцюг. Пил із відвалів і кар’єрів поширюватиметься на десятки кілометрів, що спровокує різке зростання легеневих захворювань, алергій та серцево-судинних проблем. Частина територій фактично перетвориться на екологічно мертві зони, непридатні для життя й господарської діяльності на десятиліття.

Окремою проблемою залишається повна непрозорість процесу. Місцеві мешканці не мають доступу до інформації про обсяги видобутку, рівень забруднення чи заходи безпеки. Рішення ухвалюються кулуарно, без будь-яких механізмів громадського контролю, а реальні наслідки приховуються або свідомо занижуються.

Фактично йдеться про прискорене викачування ресурсів із окупованої Луганщини з одночасним знищенням довкілля та підривом базових умов для життя цивільного населення.