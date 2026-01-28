Італія спрямувала 1 млн євро на посилення українського кіберпростору. Близько 900 тис. євро підуть на захист Тернопільської області, ще 100 тис. євро – на підтримку Проєктного офісу Талліннського механізму.

Про це повідомила пресслуба Мінцифри, пише ЛБ.

Там розповіли, що завдяки співпраці з Італією в Тернопільській області реалізують два кіберпроєкти:

область отримає сучасне мережеве та серверне обладнання.



там побудують мережу з використанням автоматизованих засобів безпеки, зокрема із системами EDR, а персонал навчать миттєво реагувати на складні загрози.



Частина внеску Італії піде на роботу Проєктного офісу Талліннського механізму. Це допоможе залучати ще більше міжнародних ініціатив для захисту української цифрової екосистеми.

Також профінансують щорічний огляд національної системи кібербезпеки від Національного координаційного центру (НКЦК) при РНБО України. У Мінцифри кажуть, що це дасть змогу чітко бачити ризики та професійно їх усувати.Італія приєдналася до Талліннського механізму у 2024 році.

Декларацію про наміри щодо розвитку довгострокових ініціатив із нарощування кіберспроможностей та зміцнення цифрової інфраструктури України підписали в липні минулого року під час Конференції з відновлення України міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його італійський колега Антоніо Таяні.

Талліннський механізм створено у 2023 році. У його межах уже реалізували десятки ініціатив для посилення кіберстійкості України. До механізму приєдналися: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

У МІнцифри нагадали, що проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO) координує реалізацію активностей та сприяє посиленню співпраці між українськими установами й міжнародними партнерами. Ініціатором його створення стало Міністерство цифрової трансформації України. Також офіс співпрацює з Держспецзв’язку, МЗС України, СБУ та НКЦК.