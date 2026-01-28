Американський бізнесмен, засновник компаній “SpaceX”, “PayPal”, Neuralink і The Boring Company Ілон Маск відреагував на заклик очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Маска в соцмережі “Х”.

Як повідомлялось раніше, Радослав Сікорський закликав Ілона Маска запобігти використанню росіянами Starlink для ударів по Україні. Він зазначив: заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити бренду як самого Ілона Маска, так і компаній і стартапів, засновником яких він є.

У відповідь Маск назвав Сікорського “слинявим імбецилом”.

Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв’язку України – заявив він.