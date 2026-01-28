Відомий телеведучий і коментатор Адам Сміт поділився інформацією про потенційних суперників володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, пише Кореспондент.

“Енді Руїс повернувся до спортзалу. Це допоможе йому зосередитися, а зосереджений Енді Руїс – небезпечний хлопець. Він один із найшвидших бійців у надважкій вазі, особливо в плані швидкості рук. Тож він буде хорошим суперником. Говорять навіть про те, щоб поставити його проти Усика.

Усик хоче битися в Америці, тому хтось на кшталт Енді Руїса… Звичайно, говорили про Вайлдера, але якщо Вайлдер битиметься з Чісорою, це був би великий олдскульний бій.

Але якщо Усик хоче битися в Америці, він розглядає топових американців: є Енді Руїс, є Джаред Андерсон та інші. Джаррелл Міллер битиметься цими вихідними, тому для Усика все ще є варіанти”, – висловився він на YouTube-каналі talkSPORT Boxing.