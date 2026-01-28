Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 29 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 01:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30;

1.2 – 00:00 – 02:30; 05:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;

2.1 – 00:00 – 00:30; 03:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;

2.2 – 00:00 – 01:30; 04:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;

3.1 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;

3.2 – 00:00 – 03:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;

4.1 – 00:00 – 04:30; 07:00 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;

4.2 – 00:00 – 04:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 23:30 00:00;

5.1 – 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;

5.2 – 00:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:00;

6.1 – 00:00 – 02:30; 04:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;

6.2 – 00:30 – 05:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30.

❗️❗️❗️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!