Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови із президентом Франції Емманюелем Макроном.

-Поінформував про ситуацію на фронті та російські втрати. Дякую за слова співчуття через російські удари по цивільних та зокрема обстріл пасажирського потяга на Харківщині.

Обговорили дипломатичну роботу: зустрічі в Абу-Дабі та нові зустрічі, які можуть відбутися. Говорили й про боротьбу з російським тіньовим флотом. Емманюель розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні, розраховуємо на важливі рішення.

І, звичайно, обговорили, як посилити нашу енергетичну стійкість. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб. Дякую!