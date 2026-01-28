Територіальні питання щодо Донецька залишаються пунктом, який все ще потребує узгодження поглядів на переговорах за посередництва США щодо припинення війни Росії в Україні, заявив у середу державний секретар США Марко Рубіо, назвавши це питання «дуже складним».

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на слуханнях у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, Рубіо сказав, що на наступних переговорах щодо України, можливо, будуть присутні США, але головні посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які брали участь у попередніх переговорах, не братимуть участі.