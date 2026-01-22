Свириденко повідомила, що зустрілися з представниками операторів мобільного звʼязку. Вчасно, бо звʼязок сьогодні ніякий.

-Наша спільна задача — гарантувати зв’язок по всій країні навіть під час тривалих відключень світла, – сказала вона і повідомила, оператори мобільного звʼязку вже закупили більше 15 тисяч генераторів для резервного живлення базових станцій. Більше 8 000 базових станцій вже працюють на генераторах.

Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад.

Окремо обговорили забезпечення достатніх запасів пального для безперебійної роботи генераторів.

Оператори мобільного звʼязку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим звʼязком і можливість надсилати смс-повідомлення за будь-яких умов енергозабезпечення.