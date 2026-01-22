Бюро економічної безпеки України відреагувало на інформацію, що поширюється в публічному просторі, щодо можливої незаконної діяльності телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією.

«Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства», – мовиться в повідомленні на сайті БЕБ.

Бюро економічної безпеки України: телеграм-канали, які ведуть комерційну діяльність, підпадають під дію законодавства України та зобов’язані декларувати доходи і сплачувати податки.

