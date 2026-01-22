Польські військові повідомили, що ввечері 21 січня зафіксували підвищену активність малих безпілотних літальних апаратів, які діяли поблизу польсько-білоруського кордону. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х, пише УНН.

Зазначається, що військові безперервно відстежували ці за допомогою радіолокаційних систем.

Згідно з повідомленням, не було виявлено загрози безпеці повітряного простору Польщі.

“Водночас слід підкреслити, що подібні інциденти є частиною гібридних дій, що здійснюються білоруською стороною з метою дестабілізації безпекової ситуації та випробування системи оборони повітряного простору Республіки Польща”, – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування запевнило, що разом з підпорядкованими силами та засобами постійно моніторить ситуацію на східному кордоні країни і залишається в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору.