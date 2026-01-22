Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський на засіданні Ради Україна-НАТО повідомив союзникам про оперативну обстановку на фронті та наголосив на дефіциті засобів протиповітряної оборони.

Про це Сирський написав у Фейсбуці.

Незважаючи на мирні ініціативи та всі зусилля партнерів, москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети – знищення української державності.

Для продовження війни проти України росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тис. осіб. Також росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед – по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом.

Поінформував колег із країн НАТО про те, що найбільш критичною для України є потреба у зміцненні повітряного щита.

Значний дефіцит у засобах ППО не дозволяє нам у повному обсязі захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури.

Ознайомив учасників засідання із конкретним переліком потреб Сил оборони.

Висловив глибоку вдячність партнерам за послідовну підтримку нашої держави у протистоянні з переважаючим противником.

Збройні Сили України цінують всі інструменти співробітництва з Північноатлантичним альянсом, які доступні на сьогодні.

Колеги із країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну.

Наголосив на тому, що нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей.

Користуючись нагодою, запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України цього року.