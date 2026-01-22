До Миколаївського районного управління поліції із заявою звернулася 53-річна мешканка Миколаєва, яка повідомила, що стала жертвою шахрая.

Як кажуть в поліції Миколаївської області, зі слів заявниці, на одній із онлайн-платформ вона опублікувала оголошення про продаж гаджету, на яке відгукнувся чоловік. Після цього псевдопокупець у месенджері надіслав жінці фішингове посилання, щоб потерпіла нібито підтвердила його замовлення та ввела особисті дані з реквізитами банківської картки для оплати товару. Таким чином аферист отримав доступ до рахунку заявниці та заволодів її коштами у сумі 78 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

