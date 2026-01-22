Прогноз ГПВ перестав бути хоч якоюсь ознакою прогнозованості, тому що протягом доби він змінюється непрогнозовано багато разів. Але на зараз він такий.

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на П’ЯТНИЦЮ, 23 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 01:30; 05:30 – 09:30; 11:30 – 17:30; 19:30 – 22:00;

1.2 – 01:30 – 05:30; 07:30 – 13:30; 17:30 – 21:30; 23:30 – 00:00;

2.1 – 00:00 – 03:30; 05:30 – 11:30; 15:30 – 19:30; 21:30 – 00:00;

2.2 – 01:30 – 05:30; 09:30 – 13:30; 15:30 – 21:30; 23:30 – 00:00;

3.1 – 00:00 – 03:30; 05:30 – 11:30; 13:30 – 19:30;

3.2 – 03:30 – 07:30; 09:30 – 15:30; 17:30 – 22:00;

4.1 – 03:30 – 07:30; 11:30 – 15:30; 17:30 – 23:30;

4.2 – 03:30 – 07:30; 09:30 – 15:30; 19:30 – 23:30;

5.1 – 00:00 – 03:30; 07:30 – 11:30; 13:30 – 19:30; 21:30 – 00:00;

5.2 – 00:00 – 01:30; 05:30 – 09:30; 11:30 – 17:30; 20:30 – 00:00;

6.1 – 01:30 – 05:30; 07:30 – 13:30; 15:30 – 20:30;

6.2 – 00:00 – 01:30; 05:30 – 09:30; 13:30 – 17:30; 19:30 – 00:00.

УВАГА! “Жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень.