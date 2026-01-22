Американська академія кінематографічних мистецтв і наук у четвер оголосила список номінантів на 98 премію «Оскар».

Список оголосили актори Даніель Брукс та Льюїс Пуллман під час прямої трансляції на сайті кіноакадемії, передає Укрінформ.

Зокрема, за нагороду у категорії «Найкращий фільм року» змагатимуться «Бугонія», «Формула 1», «Франкенштейн», «Гамнет», «Марті Супрім. Геній комбінацій», «Одна битва за іншою», «Таємний агент», «Сентиментальна цінність», «Грішники», «Потяг у снах».

Звання найкращого режисера можуть отримати Хлоя Чжао («Гамнет»), Джош Сафді («Марті Супрім. Геній комбінацій»), Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»), Йоахім Трієр («Сентиментальна цінність»), Раян Куглер («Грішники»).

Нагороду за найкращу чоловічу роль можуть отримати Тімоті Шаламе («Марті Супрім. Геній комбінацій»), Леонардо Ді Капріо («Одна битва за іншою»), Ітан Гоук («Блакитний місяць»), Майкл Б. Джордан («Грішники»), Вагнер Моура («Таємний агент»).

В аналогічній «жіночій» категорії за перемогу змагатимуться Джессі Баклі («Гамнет»), Роуз Бірн («Я не залізна»), Кейт Гадсон («Пісня любові»), Ренате Реінсве («Сентиментальна цінність»), Емма Стоун («Бугонія»).

На нагороду у номінації «Найкраща жіноча роль другого плану» претендують Ель Феннінг та Інґа Ібсдоттер Ліллеаас («Сентиментальна цінність»), Емі Мадіґан («Зброя»), Вунмі Мосаку («Грішники»), Теяна Тейлор («Одна битва за іншою»).

Золоту статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану можуть отримати Бенісіо дель Торо («Одна битва за іншою»), Джейкоб Елорді («Франкенштейн»), Делрой Ліндо («Грішники»), Шон Пенн («Одна битва за іншою»), Стеллан Скашгорд («Сентиментальна цінність»).

У категорії «Найкращий міжнародний художній фільм» представлені «Таємний агент» (Бразилія), «Це був просто нещасний випадок» (Франція), «Сентиментальна цінність» (Норвегія), «Сират» (Іспанія), «Голос Хінд Раджаб» (Туніс).

На нагороду у номінації «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» висунуті «Арко», «Еліо», «K-Pop Мисливиці на демонів», «Маленька Амелі або Характер дощу», «Зоотрополіс 2».

Документальна стрічка українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» не потрапила до п’ятірки номінантів у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм».