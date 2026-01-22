У тих, хто хоче втекти на затишний грецький острів і любить котів, з’явилася можливість провести таку відпустку безкоштовно.

На острові Сірос, розташованому в центрі Егейського моря, мешкає близько 3 тисяч бездомних кішок. Благодійна організація Syros Cats, яка годує їх, лікує та стерилізує, запросила до себе волонтерів.

Добровольцям не доведеться платити не лише за проживання та комунальні послуги, а й за сніданок. Однак натомість на них чекає нелегка робота — щодня протягом п’яти годин чистити лотки, доглядати шерсть тварин, працювати в саду, допомагати відловлювати бездомних кішок, давати їм ліки, а ще їздити до ветеринара з хворими, травмованими чи нещепленими тваринами. Окрім цього, вони мають спілкуватися з туристами на острові, які зацікавилися благодійною програмою, та проводити для них екскурсії.

Як зазначають в організації, волонтери мають бути «підготовленими, зрілими, здоровими та самостійними». Перевага надаватиметься кандидатам старше 25 років, з досвідом роботи у ветеринарних клініках або в інших, подібних до Syros Cats, організаціях. А ось сім’ї з дітьми чи з свійськими тваринами взяти участь у програмі не зможуть.

Прийом заявок на 2026 рік вже закритий через величезний інтерес, але у Syros Cats радять стежити за оголошеннями про наступний етап прийому заявок на своїх сторінках у соцмережах.

