Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що блогер та волонтер Сергій Стерненко став його радником з питань підвищення використання безпілотників на фронті.

-Зустрівся з волонтером Сергієм Стерненком. Нещодавно він мав розмову з Президентом — ми поглиблюємо співпрацю для виконання поставлених завдань.

Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів, повідомив Федоров у соцмережах.

-Є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз. Перший — базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати — військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз.

Ще один фокус — аналітика та ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога.

Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян. Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом — ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових.

Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень. Вітаю в команді! – написав міністр.