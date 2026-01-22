Про це міністр енергетики повідомив у соцмережах. Він попереджає, що швидко подолати кризу не вдасться і закликає громадян бути людяними і не ображати електриків, які і без того валяться з ніг від втоми і виснаження.

-Сьогодні в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Через сукупність факторів, які спричинили постійні обстріли, а саме – пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, постійні атаки ворога по всій енергомережі.

Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення. НЕК “Укренерго” для збереження цілісності енергосистеми була вимушена застосувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

Вдень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000-на повітряна тривога за час воєнного стану.

І ще одне. Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше.

Хочу нагадати кожному і кожній. Ворог не тільки обстрілює нашу інфраструктуру, але й намагається збурити наше суспільство. Бачимо багато фейків та маніпуляцій в інформаційному просторі. Прошу довіряти лише офіційній інформації, – зазначив Шмигаль.