Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до 5400 доларів США за унцію з 4900 доларів США за унцію раніше, відзначивши диверсифікацію центральних банків приватного сектору та країн, що розвиваються, у золото, пише УНН з посиланням на Reuters.

Золото на спотовому ринку піднялося до піку в 4887,82 доларів США за унцію в середу. Цей метал, який вважається безпечним активом, зріс у ціні більш ніж на 11% з початку 2026 року, продовживши стрімке зростання, яке призвело до його стрибка на 64% минулого року.

“Ми припускаємо, що приватні інвестори, які купують золото для диверсифікації своїх резервів, чиї покупки хеджують глобальні політичні ризики і стали причиною несподіваного підвищення нашого прогнозу цін, не ліквідуватимуть свої золоті запаси в 2026 році, що фактично підвищить відправну точку нашого прогнозу цін”, – йдеться в записці.

Брокерська компанія також очікує, що середній обсяг закупівель центральними банками становитиме 60 тонн у 2026 році, оскільки центральні банки країн, що розвиваються, ймовірно, продовжать диверсифікацію своїх резервів у золото.