Про захоплення танкера повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

-Сьогодні вранці французькі ВМС піднялися на борт нафтового танкера, що прямував з Росії, що підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під чужим прапором.

Операцію було проведено у відкритому морі в Середземному морі за підтримки кількох наших союзників. Вона була здійснена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права.

Розпочато судове розслідування. Судно було перенаправлено.

Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій.

Діяльність «тіньового флоту» сприяє фінансуванню війни агресії проти України.

Зазначимо, що сьогодні, виступаючи в Давосі, президент України Володимир Зеленський сказав багато відвертих, але неприємних слів про слабкість і нерішучість Європи. Був серед іншого і закид про те, що і Європа могла б, як Трамп, захоплювати російські танкери і продавати нафту, яка є нелегальною, як і весь тіньовий флот.