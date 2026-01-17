Китайські військові провели навчання, під час яких відпрацьовувалася операція з “обезголовлення” керівництва умовного супротивника, повідомляє Кореспондент.

За оцінкою видання, сценарій маневрів багато в чому перегукується з нещодавньою спецоперацією США у Венесуелі, в результаті якої було захоплено Ніколаса Мадуро, і може розглядатися як демонстрація можливостей Пекіна щодо здійснення аналогічних дій на Тайвані.

На опублікованих Центральним телебаченням Китаю кадрах видно, що тренування розпочалося з розвідки за допомогою військового безпілотника, який ідентифікував будівлю, де за сценарієм перебували противники. Після цього вночі було проведено швидкий рейд підрозділу спецназу. Бійці використовували арбалети військового зразка, щоб безшумно обійти пости охорони та ліквідувати чотирьох умовних терористів. Уся імітація штурму зайняла менш як дві хвилини.

Захоплення Мадуро було здійснено силами Delta Force за підтримки 160 полку спеціальної авіації армії США. Операція пройшла без втрат серед американських військових.

Зазначається, що зараз Пекін прагне показати, що Народно-визвольна армія Китаю здатна проводити аналогічні за складністю та швидкістю спецоперації. Крім того, маневри можуть бути адресовані безпосередньо адміністрації президента Тайваню Лай Чинг-ті, пише Nikkei Asia. Наприкінці 2025 року китайські війська вже оточували острів у рамках масштабних військових навчань. Тоді, як нагадує Nikkei Asia, китайські ЗМІ повідомляли, що збройні сили КНР відпрацьовували “імітаційні атаки на ключові цілі”. А в 2015 році телеканал CCTV показував навчання на тренувальній базі у Внутрішній Монголії, де використовувалася будівля, яка напрочуд нагадувала президентський палац Тайваню.

Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес були захоплені в ніч на 3 січня силами американського спецпідрозділу Delta Force та вивезені до США, де їх звинуватили в наркотероризмі, незаконному зберіганні зброї та контрабанді наркотиків.