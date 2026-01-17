Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями – 18 та 19 січня синоптики опадів не прогнозують, лише в Криму невеликий сніг, пише Iнтерфакс.

На дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, в північній частині місцями 21-24° морозу, вдень 10-15° морозу; на півдні країни та Закарпатті вночі 9-14°, вдень 1-6° морозу.

У Києві 18 січня також без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 12-14° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 18 січня найвища температура вдень була 10,2 тепла в 2023 р., найнижча вночі 22,8 морозу в 1950 р..

У понеділок, 19 січня, в Україні без опадів, лише в Криму невеликий сніг. У західних, більшості північних та центральних областей подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, в північній частині місцями 23-25° морозу, вдень 8-13° морозу; на півдні вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу.

Прогноз погоди по Києву на 19 січня – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 10-12° морозу.

Прогноз погоди у Києві на 20 січня – без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 10-12° морозу.