В Україні набув чинності закон №4609-IX, який посилює заходи безпеки в школах. Документ зокрема впроваджує правила перебування на території та в приміщеннях закладів і встановлює жорсткіші вимоги до працівників. Про це повідомляє Верховна Рада, пише УНН.

У закладах середньої освіти мають встановити тривожні кнопки, завдяки яким працівники зможуть оперативно викликати правоохоронців у випадку виникнення загрози.

Закон вимагає обов’язково огороджувати територію школи або чітко визначати її межі на місцевості.

Крім того, доступ до закладу обмежують для людей, які:

перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

мають з собою небезпечні предмети чи речовини;

приходять із тваринами, за винятком собак-поводирів, яких використовують люди з інвалідністю.



Також документ посилює вимоги до осіб, які працюють у школах або залучаються до освітнього процесу. На ці посади забороняють влаштовувати людей, які: