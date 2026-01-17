Українські безпілотники здійснили атаку на російський полігон, де проводять пуски “Орєшніка”. Це удар по об’єкту, який використовували для удару по передмістю Львова 8 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Мілітарний”.

Українські дрони атакували 4-й Державний центральний міжвидовий полігон “Капустин Яр” в Астраханській області. Полігон активно використовується для випробувань балістичних ракет середньої дальності “Орєшнік”.

За даними російського Telegram-каналу “Радар ВРВ”, протиповітряна оборона на полігоні працювала під час атаки, однак ударні БПЛА влучили у монтажно-випробувальний корпус.

Окрім “Орєшніка”, на полігоні випробовують різні ракети малої та середньої дальності, крилаті ракети, комплекси ППО та пускові установки С-400.

Попередня атака українських дронів на Капустин Яр відбулася у липні 2024 року, коли були уражені будівлі на території об’єкта.