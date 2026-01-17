Президент Франції Емануель Макрон назвав митні погрози президента США Дональда Трампа «неприйнятними» та наголосив, що європейці у разі запровадження тарифів «дадуть на них відповідь», пише Hromadske.

Він наголосив, що Франція відстоює суверенітет і незалежність держав як у Європі, так і в інших регіонах світу. Тому вона підтримує Україну і з цієї ж причини вирішила приєднатись до навчань у Данії, адже «це стосується безпеки в Арктиці та на кордонах нашої Європи».

«Жодні залякування чи погрози не можуть вплинути на нас, ні в Україні, ні в Гренландії, ні в інших частинах світу, коли ми стикаємося з такими ситуаціями», — заявив Макрон.

Він назвав тарифні погрози, які раніше пролунали від Трампа, «неприйнятними» та зазначив, що вони не мають місця в цьому контексті.

«Європейці дадуть на них єдину і скоординовану відповідь, якщо вони будуть підтверджені. Ми знаємо, як забезпечити повагу до європейського суверенітету», — підкреслив президент Франції.