Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Аргентини Хав’єр Мілей увійшли до переліку світових лідерів, яких глава Білого дому Дональд Трамп запросив увійти до складу “Ради миру” в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, у суботу Мілей подякував Трампу за запрошення, заявивши, що для нього буде честю приєднається. У запрошенні, яким він поділився, президент США написав таке:

“(Ця ініціатива – ред.) об’єднає видатну групу країн, готових узяти на себе благородну відповідальність за побудову міцного миру, честь, призначену для тих, хто готовий подавати приклад і блискуче інвестувати в безпечне й процвітаюче майбутнє для прийдешніх поколінь”, – написав Трамп, додавши, що партнери мають зустрінеться “в найближчому майбутньому”.

Президента Туреччини Ердогана теж запросили стати одним із членів-засновників ради, про що розповів глава його пресслужби Бурханеттін Дуран.

“До них приєднався прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який прийняв пропозицію”, – додало Bloomberg, пославшись слова на високопоставленого канадського чиновника.