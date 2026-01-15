У той час, коли всю Україну замітає і засипає снігом, коли одесити жаліються на нерозчищені вулиці, у Миколаєві – зимовий рай для комунальників. Десь з тиждень назад як трошки припорошило снігом, так більше снігу й не було, хоча синоптики і обіцяли. Наприклад, на сьогодні прогнозували снігопад, але за оновленими прогнозами опадів на сьогодні не передбачається.

Не замерзли й Інгул і Південний Буг. Крига є, але вона тонка, не суцільна і не стабільна.

Цьому радіють лебеді, які, мабуть, теж не розраховували на морозну зиму і не полетіли геть з Миколаєва. Сьогодні зранку ми їх не побачили, але вони є! Тому на всяк випадок попереджаємо тих, хто вирішить їх підгодувати – хліба їм не можна! Несіть зерно і овочі і не лізьте у воду – залиште на березі.

Тепер сніг синоптики обіцяють нам аж за тиждень. І нехай би він був – не тільки з естетичної точки зору, природі корисно.