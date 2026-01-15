У січні – грудні 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївщини мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі майже 1,2 млрд грн, що на 17,9 відс., або на 175,9 млн грн більше, ніж у 2024 році.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб надійшло до місцевих скарбниць плати за землю у сумі 849,7 млн грн, що на 19,4 відс, або на 137,9 млн грн більше, ніж у 2024 році. У свою чергу фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, сплатили 309,2 млн грн земельного податку та орендної плати за землю, що на 14,0 відс., або на 38 млн грн більше, ніж у минулому році.

Питома вага цього податку становить 10,1 відсотка від усіх надходжень до місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць Миколаївщини та традиційно залишається у трійці лідерів податкових надходжень.

Фахівцями ГУ ДПС у Миколаївській області приділяється значна увага ефективному адмініструванню земельного податку та орендної плати за землю, проводиться активна робота у напрямку проведення звірок з землевласниками, землекористувачами, орендарями щодо наявної площі земельних ділянок та використання пільг.

Звертаємося до власників землі і землекористувачів з проханням своєчасно розраховуватися з бюджетом. Адже кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток та вирішення соціально-економічних питань місцевих громад.