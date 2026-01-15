Споживчі ціни у грудні 2025р. порівняно з листопадом 2025р. по області знизились на 0,1%.

Одяг і взуття стали обходитись споживачам на 6,8% менше, з них одяг – на 7,5%, взуття – на 6,0%.

У сфері охорони здоров’я ціни знизились на 1,2% внаслідок подешевшання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 2,1%.

В той же час ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному під впливом подорожчання газу скрапленого для автомобілів на 7,4% та дизельного пального – на 1,7%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 0,1%. Найбільше подорожчало сало – на 6,0%. На 4,0–1,7% зросли ціни на продукти переробки зернових, яйця, овочі, олію соняшникову, молоко, рибу та продукти з риби. Водночас подешевшало масло на 5,1%, цукор – на 4,3%, макаронні вироби – на 4,0%, рис – на 1,9%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,5%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали коштувати на 0,3% більше під впливом подорожчання тютюнових виробів на 1,3%.