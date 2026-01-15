Понад тисячу мирних жителів убито внаслідок українських атак з 2022 року. Серед них 39 дітей, – повідомиав керівник російського Слідкому Олександр Бастрикін в інтерв’ю державному агентству ТАРС, передає Астра.

Загалом після початку так званої «спецоперації» українські атаки зазнали 44 регіони, сказав Бастрикін.

Слідком нібито зафіксував 11 тисяч українських обстрілів та атак БПЛА.

Від ІншеТВ. Українцям слід правильно розуміти, що такі заяви робляться з подвійною метою. По-перше, мобілізувати своє суспільство, якому набридла війна. По-друге, ліпити з РФ образ жертви, яка захищається. І це вже робота на зовнішнього споживача інформації, на Трампа, наприклад. Ну і, звичайно, правдивість цих цифр ніким не підтверджена, тому що публічно про загиблих внаслідок українських ударів повідомляли кілька разів, і мова йшла про одиниці, а не про десятки чи сотні випадково загиблих. Хоча, якщо кількість загиблих у Курській області внаслідок українського вторгнення у них вже збільшувалася кілька разів в останній рік і досягла близько півтисячі, “намалювати” врешті можуть будь-яку цифру загиблих.