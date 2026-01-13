З приходом холодів лісові мешканці все частіше навідуються до «ресторанів» просто неба. Фотопастки Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» постійно фіксують гостей: косуль, кабанів, фазанів та зайців, які приходять підкріпитися біля годівниць.

Що в меню в годівницях?

Щоб зима була ситою, єгерська служба підготувалася ще з літа. На «складах» для лісових мешканців запасли чимало смачного:

5 000 кг зернових відходів;

1 500 кг ячменю та 1 000 кг пшениці;

2 000 кг кукурудзи;

10 000 кг запашного сіна;

2 000 кг солі (важливе джерело мінералів).

Де розташовують їжу?

Місця для підгодівлі обирають не випадково. Їх облаштовують вздовж звичних маршрутів тварин, подалі від шуму та людей. Головні критерії: тиша, наявність укриття та доступ до води.

Для багатьох тварин ці майданчики — єдиний шанс отримати повноцінний раціон, коли все навколо скуте морозом. Цим ми зберігаємо популяцію мешкканців лісу та біорізноманіття наших лісових угідь.