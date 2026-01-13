НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Деталі – згодом, – обіцяють НАБУ і САП.

Як повідомляє УП, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура проводять обшуки в офісі партії “Батьківщина”. За даними джерел, йдеться про офіс в Києві на вулиці Турівській.