BBC подає клопотання про відхилення позову Дональда Трампа на $5 млрд щодо монтажу його промови 6 січня 2021 року в документальному фільмі Panorama, пише ЛБ.

Мовник стверджує, що суд у Флориді не має юрисдикції над BBC, а сам позов є юридично необґрунтованим.

BBC визнає, що монтаж створив помилкове враження про заклик Трампа до насильства, і раніше вибачилася за це, однак заперечує наявність наклепу та реальної шкоди для президента.

Корпорація наголошує, що програма не транслювалася у США, не була показана на BritBox і не вплинула на політичні позиції Трампа, який після виходу фільму був переобраний. У справі також порушується питання «фактичної злісності», яку, за твердженням BBC, Трамп не довів.

У судових документах, поданих у понеділок, мовник також попросив суд призупинити всі інші процедури з розкриття доказів – досудовий процес обміну інформацією та доказами між сторонами – до ухвалення рішення за клопотанням про відхилення позову.

У разі подальшого розгляду справи попередньо названо можливу дату суду – 2027 рік.