Мільйони американців мають великі борги за електроенергію через різке зростання цін за останній рік.

Про це пише ВВС.

Крісті Гелловелл щойно втратила роботу, коли її рахунок за електроенергію несподівано потроївся до 1800 доларів на місяць.

Через несплату їй відключили газ та електрику, і вона, її двоє дітей та мати прожили пів минулого року, покладаючись лише на генератор.

44-річна жінка – одна з мільйонів американців, які мають великі борги за електроенергію через різке зростання цін за останній рік.

Електрику в будинку Гелловелл в Грінвуд-Лейк у штаті Нью-Йорк знову підключили після того, як місцева некомерційна організація допомогла досягти угоди з комунальним підприємством про прийняття часткової оплати.

Але газ все ще відключений, а рахунки за електрику продовжують зростати цієї зими, що змушує жінку боятися чергового відключення.

Вона каже, що має близько 3000 доларів боргу за комунальні послуги. “Це, м’яко кажучи, травматично”, – підсумовує вона.

Майже кожне 20-те домогосподарство ризикує штрафами за борги за комунальні послуги перед зимовими місяцями, йдеться в нещодавньому звіті.

Кількість домогосподарств із серйозно простроченою заборгованістю за комунальні послуги зросла на 3,8% за перші шість місяців другого терміну Трампа, зʼясували фонди Century Foundation і Protect Borrowers.

Рахунки за електрику для населення стали ключовою проблемою вартості життя серед американських споживачів. Для багатьох ціни стали суттєвим тягарем, і вони негативно реагують на економічні дії президента США Дональда Трампа.

Офіційні економічні дані за листопад показують, що ціни на електроенергію зросли на 6,9% порівняно з попереднім роком – набагато більше, ніж загальна інфляція.

Трамп, який під час своєї кампанії заявив, що скоротить рахунки за електроенергію вдвічі, стверджував, що витрати падають.

“Витрати за часів адміністрації Трампа різко падають, чому значною мірою сприяють бензин та енергія”, – написав він у соціальних мережах у листопаді.

Білий дім звинувачує колишнього президента Джо Байдена та процентні ставки центрального банку США у затяжних економічних проблемах.

Але після перемоги демократів на нещодавніх виборах до штатів і міст, а також опитувань, що показали зниження споживчої довіри, адміністрація Трампа змінила свої меседжі, щоб розвіяти занепокоєння виборців щодо вартості життя в США.

Водночас федеральний уряд запропонував скоротити кошти, які він надає штатам, щоб допомогти малозабезпеченим жителям оплачувати комунальні рахунки.

Експерти також попереджають, що скасування адміністрацією Трампа проєктів чистої енергетики може призвести до ще більшого зростання рахунків за електроенергію.

Підпис до фото,Рахунок за електрику

Лорі Вілок, виконавча директорка Проєкту з питань комунального господарства Нью-Йорка, сказала, що багато її малозабезпечених клієнтів відмовилися від комунальних послуг, оскільки орендна плата, медичне страхування та інші витрати продовжують зростати.

У 2025 році некомерційна організація спостерігала збільшення кількості випадків закриття рахунків за комунальні послуги через неоплачені рахунки, сказала Вілок.

До пандемії клієнти, які зверталися до організації, зазвичай мали борг за комунальні послуги від 400 до 900 доларів. Зараз люди часто винні понад 6000 доларів, каже вона.

Рахунки за енергоносії, як правило, є одними з найвищих на північному сході США. Але домогосподарства від Каліфорнії до Джорджії та Південної Дакоти також відчувають тиск зростання витрат за останній рік.

Енергозатратні техкомпанії

На думку аналітиків, існує кілька причин, чому ціни на електрику зростають в житловому секторі.

По-перше, ціна на природний газ, який є ключовим компонентом майже половини виробництва електроенергії в США, різко зросла за останній рік. Газова промисловість переносить все більше виробництва за кордон, через що внутрішні ціни зростають.

Свою роль відіграє зупинка інвестицій у чисту енергетику. У звіті групи захисту клімату Climate Power згадується скасування адміністрацією Трампа проєктів, які могли б виробити достатньо електрики для живлення 13 мільйонів будинків.

У звіті також зазначено, що закриття проєктів чистої енергетики спричинило зростання рахунків за електроенергію на 13% з повернення Трампа до Білого дому, оскільки США збільшують свою залежність від іноземної нафти.

Підпис до фото,Енергозатратні центри обробки даних поширилися в таких місцях, як Вірджинія

Ще один ключовий чинник – бум штучного інтелекту створює навантаження на енергомережу.

Технологічні компанії, від Alphabet до Amazon, збільшують свої інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту, а центри обробки даних потребують величезної кількості електроенергії.

Постійний та зростаючий попит на електроенергію для центрів обробки даних призводить до підвищення цін для всіх, кажуть експерти.

Ситуація не покращиться

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив ABC News у листопаді, що ціни на електроенергію є “проблемою штату”.

“Є речі, які федеральний уряд може контролювати. Місцеві ціни на електроенергію до них не належать”, – сказав він.

Але деякі аналітики стверджують, що якби федеральний уряд перейшов на чисту енергію, це допомогло б знизити ціни.

На рівні штату деякі законодавці запропонували вимагати від великих центрів обробки даних самостійно постачати собі електроенергію, щоб сім’ї не несли їхніх витрат.

У Вірджинії, де зʼявилися кілька нових центрів обробки даних, новообрана губернаторка Абігейл Спанбергер хоче, щоб технологічні компанії “платили свою справедливу частку”, заохочуючи чисте виробництво та зберігання енергії.

Регулятори комунальних послуг Вірджинії нещодавно схвалили окрему тарифну категорію для найбільших споживачів електроенергії, таких як центри обробки даних, вимагаючи від них сплати більшої частки, щоб захистити інших платників тарифів.

Але будь-яке полегшення для споживачів потребуватиме часу. Ціни на енергоносії для населення, ймовірно, залишатимуться високими в найближчі місяці.

Підпис до фото,Ібрагім Авадаллах стурбований тим, що центр обробки даних, який планують збудувати поблизу його будинку в Шарлотті в Північній Кароліні, може призвести до зростання цін на електроенергію

Минулого року 30-річний Ібрагім Авадалла встановив сонячні панелі на своєму будинку в Шарлотті в Північній Кароліні, сподіваючись зменшити витрати на електрику.

Його план здебільшого спрацював. Рахунки за електроенергію стали в цілому нижче, ніж у сусідів, навіть з урахуванням 180 доларів, які він щомісяця сплачує за кредит на сонячні панелі.

Однак у жовтні Авадалла помітив, що його рахунок від комунальної компанії став дорожчим – приблизно на 10% – хоча більшу частину місяця він був поза містом.

Розробник телекомунікаційних технологій запропонував побудувати центр обробки даних неподалік у східній Шарлотті.

Авадалла стурбований тим, що проєкт, якщо його схвалять, ще більше збільшить витрати на електроенергію.

“Я не думаю, що ситуація покращиться найближчим часом”, – сказав він.