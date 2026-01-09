У ніч на 9 січня (з 19:30 8 січня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

– 242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – «шахеди»);

– 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. – рф);

– 22 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);

– 1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:

– 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

– 8 балістичних Іскандер-М/С-400;

– 10 крилатих ракет “Калібр”.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим внаслідок чергової терористичної атаки росії.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок масованої атаки на Київ 4 загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

Також повідомлялося Росіяни пояснили удар по Львову «Орєшніком» – мовляв, це відповідь на атаку резиденції путіна на Валдаї, якої, як відомо, не було