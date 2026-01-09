8 січня та в ніч проти 9-го на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Дві з них виникли на транспорті. Так, у селищі Березнегувате Баштанського району горів Ford – вогнеборці загасили пожежу на площі 5 кв. м. А на трасі М-14 за с. Половинки Веснянської громади Миколаївського району внаслідок зіткнення з вантажним автомобілем загорілась Mazda 3. В результаті автопригоди загинув керманич — чоловік 1986 р. н. Площа горіння склала 6 кв. м.

Ще одна пожежа виникла в приватному житловому секторі. У м. Миколаєві горів будинок. Вогнеборці ліквідували займання на площі 30 кв. м.

Також горіло сміття на відкритій території площею 20 кв. м.

Загалом від ДСНС на гасіння залучались 24 співробітники, 7 спецавтомобілів.

