Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) збільшила розмір застави народній депутатці України, яку викрили спільно з іншими особами на підбуренні до надання хабаря за застосування санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) до компанії-конкурентки, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), пише Iнтерфакс.

“Суд збільшив розмір застави з 3 млн 28 тис. грн до 4 млн грн”, – йдеться у повідомлені.

У повідомленні не називається ім’я фігурантки, судячи з фабули справи, йдеться про народну депутатку (групи “За майбутнє”) Анну Скороход.

Разом з цим АП ВАКС за апеляційною скаргою сторони захисту змінила процесуальні обов’язки, покладені на підозрювану, а саме скасувала обов’язок носити електронний засіб контролю. В іншій частині колегія суддів АП ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, народній депутатці України (групи “За майбутнє”) Анні Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.

“НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО – ІФ-У) на компанію конкурента. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО”, – йшлося у повідомленні на сайті відомства.

Як встановило розслідування, після одержання $125 тис “клієнту” повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.