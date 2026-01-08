У соцмережах розгорнулася хвиля критики на адресу дружини українського боксера Олександра Усика Катерини після її публікації фото з відпочинку в Буковелі.

На знімках вона з’явилася у шубі з натурального хутра шиншили, вартість якої, за даними з відкритих джерел, перевищує один мільйон гривень, пишуть Українські новини.

Катерина Усик в шубі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Користувачі швидко ідентифікували виріб та знайшли його на сайті бренду MalaMati. Значна частина коментарів стосувалася етичності використання натурального хутра: у дописах і коментарях користувачі почали масово публікувати фото шиншил, наголошуючи на тому, що тварин використовують для виготовлення хутряних виробів. За даними з відкритих джерел, для пошиття однієї такої шуби може використовуватися хутро 150–200 тварин.

Катерина Усик в шубі і Олександр Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Критика торкнулася не лише самого факту використання натурального хутра, а й демонстрації дорогих речей у публічному просторі. Частина аудиторії вказувала на недоречність такого контенту в умовах війни та загального суспільного напруження.

Водночас у соцмережах звучали й протилежні думки. Деякі користувачі зазначали, що родина Усиків має право на особистий вибір, а Олександр Усик заробляє кошти професійною діяльністю та відомий підтримкою Збройних сил України й благодійних ініціатив.

Подружжя Усиків разом із дітьми провело зимові свята на гірськолижному курорті. Катерина Усик у своєму дописі зазначала, що Новий рік для неї є теплим родинним святом, однак основна увага підписників зосередилася на її образі, що й стало приводом для масштабної онлайн-дискусії.

Як повідомлялося, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик 7 січня привітав українців із Різдвом Христовим.