ГО «Екодія» зібрала дані моніторингу МОЗ та на їх основі розробила мапу нітратного забруднення води в Україні.

На мапі можна побачити частку проб, у яких зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нітратів. Дані охоплюють інформацію за 2015-2024 роки, передає Інше ТВ.

«Екодія» нагадує, що регулярне вживання питної води з нітратами може призвести до отруєнь, порушення обміну речовин, захворювань щитоподібної залози, метгемоглобінемії та навіть підвищення ризику виникнення раку. Особливо небезпечна така вода для вагітних жінок та немовлят.

«Нітрати у воді неможливо визначити на смак, запах чи вигляд. Саме тому регулярний та системний моніторинг стану води такий важливий для безпеки українців та українок.

Утім, досі достатнього моніторингу немає. Держгеонадра, відповідальні за моніторинг підземних вод, з 2022 року не проводять аналізів через брак коштів. А аналізи питної води від МОЗ хоч і проводяться, та в недостатньому обсязі, що може спотворювати дані. До прикладу, у 2024 році на Сумщині було взято понад 2 тисячі проб, а на Херсонщині – усього 22 проби. За попередньою інформацією, у 2026 нарешті передбачені видатки для відновлення моніторингу Держгеонадрами, тому сподіваємось, що все запрацює.

Одним із джерел нітратного забруднення води є сільське господарство. Саме тому «Екодія» просуває впровадження Нітратної директиви ЄС в Україні. Це пакет документів, який зобов’язує проводити систематичний моніторинг якості води, визначати найбільш вразливі до забруднення території та впроваджувати комплекс заходів, покликаних запобігти забрудненню води від сільського господарства», – мовиться в повідомленні громадських активістів.

А найбільш забруднена нітратами вода – на Миколаївщині: 63,8% проб води показали перевищення вмісту нітратів.

