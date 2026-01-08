Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Наталії Заболотної головою Вінницької обласної державної адміністрації, Олександра Ганжі – Дніпропетровської, Віталія Дяківнича – Полтавської, Руслана Осипенко – Чернівецької.

Відповідні укази №35/2026, 36/2026, 37/2026 і 38/2026 розміщені на сайт голови держави, пише Iнтерфакс.

Наталія Заболотна народилася у Вінниці. У 2019-2020 рр. – заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації. З 2020 року — 1-й заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації. З 25 червня 2024 року фактично виконує обов’язки очільника Вінницької ОДА.

Олександр Ганжа з 1998 року працював на різних посадах у системі МВС. У 2020-2023 рр. був тимчасово виконуючим обов’язки начальника ГУ Нацполіції в Одеській області. З 2023 року начальник Головного управління Національної поліції у Рівненській області і начальник ГУНП у Дніпропетровській області.

Віталій Дяківнич народився в селищі Диканька Полтавської області. У 2016-2021 рр. був керівником апарату Диканської районної державної адміністрації. У 2021-2023 рр. був першим заступником голови Миргородської районної державної адміністрації. З 2023 року очолював цю адміністрацію.

Руслан Осипенко народився в Луганській області. У 2021 році виконував обов’язки начальника ГУНП в Херсонській області. 26 листопада 2021 року був призначений начальником Головного управління Національної поліції в Донецькій області. У 2022 році отримав звання генерала поліції третього рангу.