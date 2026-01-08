Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на П’ЯТНИЦЮ, 9 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 02:00; 09:00 – 16:00;

1.2 – 09:00 – 12:30; 23:00 – 00:00;

2.1 – 07:30 – 09:00; 12:30 – 16:00;

2.2 – 00:00 – 02:00; 07:30 – 09:00; 16:00 – 19:30;

3.1 – 09:00 – 12:30; 19:30 – 23:00;

3.2 – 05:30 – 09:00; 12:30 – 17:30;

4.1 – 09:00 – 12:30; 16:00 – 19:30;

4.2 – 16:00 – 19:30;

5.1 – 02:00 – 05:30; 19:30 – 23:00;

5.2 – 05:30 – 09:00; 12:30 – 16:00;

6.1 – 05:30 – 09:00; 12:30 – 16:00; 23:00 – 00:00;

6.2 – 02:00 – 05:30; 09:00 – 12:30; 16:00 – 17:30.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Для забезпечення “червоних годин” відключення з 00:00 9 січня, підчерга 1.1 буде знеструмлена сьогодні, 8 січня, з 23:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).