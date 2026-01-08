Намагаючись оформити соціальну допомогу через месенджер, мешканка Миколаєва стала жертвою шахраїв. Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними та перевіряти інформацію через офіційні джерела.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До відділення поліції №2 Миколаївського районного управління звернулась 64-річна жінка із заявою про те, що потрапила у пастку зловмисників. Зі слів заявниці, в чаті одного з месенджерів вона побачила повідомлення про можливість отримання соціальної допомоги. Перейшовши за посиланням, жінка ввела свої особисті дані та дані рахунку. Згодом з її картки зникли понад 130 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

