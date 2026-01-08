18 кобил і 13 лошат евакуювали з Дніпропетровського кінного заводу в Синельниківському районі спершу до Запорізької області, а після ударів армії рф коней довелося евакуйовувати вдруге — цього разу до Миколаєва.

Як адаптуються тварини до нової домівки, розповідає «Суспільне Миколаїв», яке провідало гривастих на філії “Південного племконцентру” ДП “Конярство України”.

Як говорить головна зоотехнік філії “Південного племконцентру” ДП “Конярство України” Олена Шевченко, вісім кобилок і п’ять молодих жеребців добре адаптуються на підприємстві.

“Приїхали вони волохаті, лякливі. Але зараз вони вже приходять в норму. Звикають зараз до людей, до того, що їх водять, чистять, до всіх маніпуляцій”, — розповідає Олена Шевченко.

18 жеребних кобил, евакуйованих до Миколаєва, нині “в декреті”, жартує працівниця з тренінгу коней Альона Авраменко.

“Коли коні приїхали, їх всіх оглянув ветеринар, всіх обдивились з усіх боків, помацали, заглянули, просто кожен сантиметр все було перевірено, стан всіх кобил”, — каже жінка.

Альона Авраменко говорить, для жеребних кобил дуже важливі умови, в яких вони живуть.

“Вона має добре харчуватися, щоб вистачало всіх вітамінів і поживних речовин — і для неї, і для малятка. Також має бути мінімум стресу, адже якщо умови не підходять, кобила може абортувати”.

Для вагітних кобил відремонтували стайню, кормів на підприємстві вистачає, іноді додатково допомагають небайдужі, говорить виконувач обов’язків керівника філії “Південного племконцентру” ДП “Конярство України” Ігор Кирилюк.

“Приводимо до ладу наше маточне поголів’я, яке прибуло, а також — молодняк. Дівчата займаються, усе нормально”, — каже Ігор Кирилюк.

Загалом на підприємстві станом на 7 січня 2026 року доглядають 63 гривастих.

Фото – Суспільне Миколаїв: Валентина Гурова та Юлія Філімон

