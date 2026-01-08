Про це президент Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

-Увесь день сьогодні доповіді уряду, всіх служб, які фактично цілодобово на ліквідації наслідків російських ударів.

Дніпровщина, Запоріжжя – після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні. Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям: без перерв тривають роботи.

У Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпровщини досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари – саме по енергетиці й по цивільному сектору також, в Кривому Розі – по житлових будинках.

Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний.