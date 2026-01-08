Синоптики Укргідрометцентру попереджають про складні погодні умови у п’ятницю, 9 січня, вказали у четвер у ДСНС України, пише УНН.

Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте! – повідомили у ДСНС.

За даними ДСНС:

значний сніг і хуртовини: очікуються вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях;



значні дощі з мокрим снігом: у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях;



штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи: накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області;



ожеледиця: на дорогах більшості областей України буде дуже слизько — оголошений І рівень небезпек.