В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв.

Це не відповідає дійсності, інформує Національна поліція України.

Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн.

Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені!

Про такі масштабні нововведення Національна поліція України обов’язково повідомить громадськість заздалегідь. Довіряйте перевіреним джерелам!

