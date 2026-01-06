У департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради розпочато прийом заяв на проходження безкоштовного скринінгу здоров’я для осіб віком 40+.

Про це повідомляє ДНАП ММР, передає Інше ТВ.

Для подання заяви необхідно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

відкритий спеціальний рахунок в банках партнерах (наразі ПриватБанк) для участі в програмі.

Зверніть увагу, що запрошення на скринінг почнуть надходити в застосунку Дія на 30-й день після дня народження.

Прийом здійснюється: у приміщенні ЦНАП відповідно до графіка роботи.

