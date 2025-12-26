Команда дослідників з Університету Вашингтона та Toyota Research Institute вивчила, як використання сенсорних екранів у сучасних авто впливає на поведінку водіїв. Для цього 16 учасників посадили у симулятор автомобіля з центральним 12-дюймовим дисплеєм і фіксували рухи очей і пальців, розширення зіниць та шкірно-гальванічну реакцію, щоб оцінити рівень когнітивного навантаження. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Digital Trends.

Під час поїздки водії виконували завдання на сенсорному екрані та паралельно проходили так званий N-back тест на пам’ять. Він імітує типовий розумовий тиск за кермом – сприйняття дорожньої ситуації, звукових сигналів, навігаційних підказок і навколишньої інформації.

Результати показали, що поєднання водіння та роботи з тачскріном помітно погіршує керування. Навіть без додаткових завдань водії відхилялися в межах смуги на 42% частіше, коли користувалися екраном. Точність і швидкість натискань на дисплеї при цьому знижувалися на 58%, а за високого розумового навантаження – ще на 17%.

Погіршувалася і робота з увагою. За умов підвищеного когнітивного навантаження кожен погляд на екран ставав на 26% коротшим, що свідчить про поспішні та уривчасті візуальні перевірки. Водночас водії дедалі частіше тягнули руку до екрана ще до того, як дивилися на нього. Частка такої поведінки зросла з 63% до 71% під час виконання завдань на пам’ять, що призводило до промахів і довшого пошуку потрібної кнопки.

Дослідники також перевірили, чи допомагає збільшення розміру елементів інтерфейсу. Неочікувано, але більші кнопки не дали суттєвого ефекту. За словами провідного автора дослідження Сіюань Алана Шена, головна проблема полягає не в точності дотику, а у візуальному пошуку. Руки водіїв часто рухаються швидше за погляд, тож збільшення кнопок не усуває корінь проблеми.

Як пише Vice, отримані дані підкреслюють напруження між сучасним дизайном і безпекою. Сенсорні екрани дають автовиробникам гнучкість, можливість оновлень і мінімалістичний вигляд салону, але водночас вимагають значно більше уваги, ніж традиційні фізичні кнопки та ручки. Коли панелі керування дедалі більше нагадують планшети, постає питання, скільки взаємодії з ними є безпечною на швидкості.

Автори дослідження вважають, що майбутні мультимедійні системи мають стати розумнішими. Зокрема, датчики на кермі або відстеження погляду можуть визначати, коли водій перевантажений, і відповідно змінювати інтерфейс – спрощувати меню, виділяти ключові елементи або тимчасово приховувати другорядні повідомлення.