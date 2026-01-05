4 січня у Санта-Моніці, штат Каліфорнія, оголосили переможців 31-ї щорічної церемонії вручення нагород Асоціації кінокритиків Critics Choice Awards. Найбільше відзнак цього року дісталося фільму Одна битва за іншою та серіалу Пітт, повідомляє Кореспондент.

Стрічка Пола Томаса Андерсона Одна битва за іншою стала головним тріумфатором вечора, отримавши одразу три ключові нагороди: Найкращий фільм, Найкращий режисер та Найкращий адаптований сценарій.

Водночас фільми Франкенштейн Гільєрмо дель Торо та Грішники Джима Кроу були відзначені кожен чотирма нагородами, ставши одними з найбільш нагороджених проєктів церемонії.

У телевізійних номінаціях звання Найкращого драматичного серіалу отримав Пітт, а Найкращим комедійним серіалом визналиСтудію. Нагороду за Найкращий мінісеріал здобуло Юнацтво.

Окрім цього, серіал від Netflix Юнацтво отримав ще три акторські нагороди: за Найкращу чоловічу роль у мінісеріалі, Найкращу чоловічу роль другого плану та Найкращу жіночу роль другого плану.

Лауреати кінопремії Critics Choice Awards

Найкращий фільм: Одна битва за іншою

Найкращий актор: Тімоте Шаламе (Марті Супрім)

Найкраща акторка: Джессі Баклі (Гамнет)

Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)

Найкраща операторська робота: Адольфо Велозо (Dream Train Dreams)

Найкращий актор другого плану: Джейкоб Елорді (Франкенштейн)

Найкраща акторка другого плану: Емі Медіган (Зброя)

Найкращий молодий актор: Майлз Кетон (Грішники)

Найкращий акторський ансамбль: Франсін Мейслер (Грішники)

Найкращий оригінальний сценарій: Раян Куглер (Грішники)

Найкращий адаптивний сценарій: Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою)

Найкраща пісня: Golden, Едже, Марк Сонненблік, Ідо та Тедді, KPop Demon Hunters

Найкращий анімаційний фільм: KPop Demon Hunters

Найкращий іноземний фільм: Таємний агент (Neon)

Найкращий анімаційний серіал: South Park

Найкраща комедія: Голий пістолет

Найкращий комедійний серіал: Студія

Найкращий драматичний серіал: Пітт

Найкращий міні-серіал: Юнацтво

Найкращий актор драматичного серіалу: Ноа Вайлі (Пітт)

Найкраща акторка драматичного серіалу: Ріа Сігорн (Pluribus)

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Трамелл Тіллман (Розрив)

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Кетрін ЛаНаса (Пітт)

Найкращий актор комедійного серіалу: Сет Роґен (Студія)

Найкраща акторка комедійного серіалу: Жан Смарт (Hacks)

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Айк Барінгольц (Студія)

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі:Жанель Джеймс, Abbott Elementary

Найкраше ток-шоу:Джиммі Кіммел наживо!